Что произошло в ночь на 4 октября

Гендиректор крупнейшей в Европе атомной станции сознался в тесных связях с украинскими спецслужбами Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение.

Российские журналисты показали сюжет, в котором генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознается в связях с украинскими спецслужбами. В сюжете показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию "за дискредитацию органов власти РФ".

Северокорейская баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихом океане. Правительство Японии считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.

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Президент США Джозеф Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок.

Экс-«ВИА Гре» Анне Седоковой удалось всего за два месяца скинуть 10 килограммов. Похудеть певица смогла благодаря жесткой диете и ежедневным тренировкам. Но, как выяснилось, победа над лишним весом далась ей нелегко. Измученный голоданием организм дал сбой. В соцсетях артистка сообщила о проблемах со здоровьем.

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Заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро в своей колонке заявил, что для Евросоюза «настал час расплаты» из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции.

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