Илон Маск объяснил Зеленскому, чем грозит эскалация конфликта на Украине Фото: REUTERS

Илон Маск написал, что по-прежнему активно поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет большой ущерб как этой стране, так и, возможно, всей планете. Такое заявление он сделал в ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому в соцсетях.

"Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру", - приводит его заявление "Ридус".

Напомним, Маск вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение. К условиям мирного урегулирования Маск относит:

Первое, “повторное голосование” под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях;

Второе, сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева";

Третье, гарантии водоснабжения Крыма;

Четвертое, нейтральный статус Украины.

Это вызвало гнев киевских официальных лиц. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта. Также отреагировал Зеленский, не нашедший ничего более оригинального, чем предложить своим подписчикам выбрать – «какой Илон Маск им нравится больше: поддерживающий Украину или же Россию».

Тем временем, Дмитрий Медведев, комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска о урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пошутил, что бизнесмен "достоин внеочередного офицерского звания".