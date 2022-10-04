Отсрочка от мобилизации дается на срок до одного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для россиян, находящихся в запасе, в исключительных случаях может быть предоставлена отсрочка от мобилизации. О порядке получения брони и ее сроках сообщил портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

"Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке", - говорится в сообщении.

Решение принимается Межведомственной комиссией по бронированию. Основанием для него становятся обращения федеральных органов исполнительной власти и территориальных комиссий.

После вынесения вердикта, он передается в обратном порядке – сначала в органы власти и комиссии, а затем непосредственно работодателю. Он уже оформляет удостоверения о бронировании.

Как ранее писал сайт KP.RU, граждане, которые на данный момент проходят срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию. При этом россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, однако не в приоритетном порядке.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения.