Кадырова могут включить в "Книгу рекордов России" из-за числа санкций против него Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко заявил, что вероятность включения Кадырова в список рекордсменов из-за количество санкций, введенных против него, очень высока.

«Да, прямо сейчас мы занимаемся проверкой всех таблиц и всех санкций. Вероятность того, что рекорд будет в «Книге рекордов России», очень высока. А то, что в «Книге рекордов Гиннесса», она нулевая. Это тоже одна из санкций, они не принимают заявки из России. Я думаю, что до завтрашнего дня мы это все исследуем и примем решение», — сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Кстати, в 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Он получил сертификат как руководитель региона, который лично организовал или присутствовал при установлении наибольшего количества рекордов за один год, передает телеканал "360".

Как рассказывает Life.ru, книга рекордов России появилась девять лет назад. Этот проект занимается фиксированием рекордов, которые были совершены на территории страны. Наибольшая часть книги посвящена достижениям с категориях спорта, архитектуры, географии и человека.