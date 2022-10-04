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Экономика4 октября 2022 4:41

Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России

Японская компания приостановила работу завода в Ульяновске еще в марте
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Isuzu может продолжить деятельность в России

Isuzu может продолжить деятельность в России

Фото: REUTERS

Японский автоконцерн Isuzu Motors рассматривает варианты как продолжения деятельности в России, так и окончательный уход из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

"В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Isuzu Motors еще в марте приостановила работу завода в Ульяновске на фоне российской спецоперации на Украине.

Как ранее писал сайт "КП-Санкт-Петербург", петербургский завод японской автомобильной компании Toyota закрывается. Производство, простаивавшее с начала марта 2022 года, теперь окончательно свернуто. Об этом рабочим сообщили на общем собрании персонала, которое состоялось 23 сентября. Завод выпускал по полному циклу, со сваркой кузовов, две модели: седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.