Россиянам перечислили лучшие способы справиться со стрессом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-рефлексотерапевт Ирина Цой и невролог Елена Сопова рассказали, что снять стресс можно с помощью дыхательной гимнастики, йоги, медитации и других практик.

Для того чтобы снизить уровень тревожности и стресса, энергетические практики – гимнастику, йогу и медитацию – необходимо выполнять регулярно, отметили эксперты. Во время занятий необходимо соблюдать правильную технику дыхания и стараться расслабить мышцы. Подобные тренировки улучшают кровообращение и насыщают ткани кислородом, что способствует улучшению сна и восстановлению нервной системы.

Также эксперты в беседе с "Газета.ru" посоветовали россиянам уделить внимание массажу и талассотерапии. Последняя основывается на действиях с водой, взятой из открытого моря и подогретой до 33 градусов. Снизить уровень тревожности и стресса можно с помощью сеансов психотерапии, добавили специалисты.

В последнее время все больше людей начали сталкиваться с тревожными мыслями и стрессом. Этому способствует ситуация в мире. Психолог Ксения Аверс дала несколько советов о том, как побороть неприятное состояние. По словам эксперта, для борьбы с тревожностью стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Лучше всего гулять в одиночестве и обращать внимание на красоту окружающего мира, передает телеканал "360".

Кстати, как рассказывает "Пятый канал", алкоголизму больше всего подвержены полицейские, сотрудники МЧС и врачи. Среди последних особенно выделяются анестезиологи, травматологи и хирурги. Среди разных профессий пьянство чаще всего становится для тех, кто вынужден видеть тяжелые увечья людей. Алкогольная зависимость развивается реже у людей, чья профессиональная деятельность связана с минимальным уровнем стресса. Например, у библиотекарей.