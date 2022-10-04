Сенатор Пушков назвал суверенитет и традиционные ценности основами идеологии России

Член Совфеда РФ Алексей Пушков сделал громкое заявление о российской идеологии Фото: из соцсетей

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что главными составными частями идеологии РФ на сегодняшний день являются идеи о суверенитете и принцип защиты традиционных ценностей.

"[В России] есть совокупность элементов собственной идеологии — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира", - написал член Совфеда РФ в своем телеграм-канале, уточнив, что цельной собственной идеологии у России пока на сегодняшний день нет.

При этом Пушков подчеркнул, что Россия обязательно должна распространять элементы своей идеологии по всему миру, а также отстаивать их в дискуссиях с зарубежными политиками.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Россия при формировании своих подходов будет руководствоваться идеологией здорового консерватизма, значение которого в последнее время многократно выросло. Соответствующее заявление российский лидер делал в 2021 году в ходе Валдайского форума.

По словам Путина, консервативный подход не означает "бездумное охранительство", страх перемен и игру на удержание или "замыкание в собственной скорлупе". По мнению Путина, умеренный консерватизм – это опора на традиции, сохранение и преумножение населения, а также реальная оценка себя и других.