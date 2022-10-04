Константин Бахарев Фото: "КП" Архив

Процедура оформления статуса Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в качестве новых регионов России займет еще несколько дней. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев.

По его оценке, договоры о воссоединении с Российской Федерацией ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья вступят в силу до конца текущей недели.

"Федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны, - уточнил Бахарев. - После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены".

Как ранее писал сайт KP.RU, Госдума РФ в ходе пленарного заседания 3 октября 2022 года ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. Решение принято единогласно.

Напомним, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации готов рассмотреть включение в состав России новых регионов 4 октября 2022 года, если к этому моменту Государственная дума примет соответствующие законы.