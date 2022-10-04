В Госдуме предложили создать онлайн-сервис для поиска госпитализированных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме предложили создать онлайн-сервис для поиска информации о госпитализированный гражданах. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Депутат отмечает, что сегодня россияне записываются через интернет к врачу, получают многие госуслуги в режиме онлайн, но при этом до сих пор нет единого ресурса, где бы оперативно аккумулировалась информация о госпитализированных гражданах.

Часто родственники вынуждены обзванивать все больницы, чтобы узнать, не попадал ли к ним человек. Многие вынуждены звонить из других регионов или даже из-за границы, чтобы узнать о близком человеке, пишет RT.

Появление отдельного сервиса, где можно по ФИО, дате рождения и номеру паспорта или иной личной информации получить сведения о человеке, упростит жизнь миллионам граждан.

Тем временем, в России изменят ценообразование за вывоз мусора. Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому, пишет газета "Известия".

А мобилизованных граждан предложили освободить на время от пеней и штрафов за неуплату коммуналки. Депутаты просят Михаила Мишустина запретить на время мобилизации начислять людям пени и штрафы за неуплату услуг ЖКХ, передает телеканал "360".