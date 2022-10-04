После распродажи последней продукции со складов магазины H&M в России окончательно закроют Фото: REUTERS

Шведский ретейлер H&M начал окончательно закрывать свои магазины в России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 4 октября 2022 года.

Так, столичный магазин сети в ТЦ "Каширская плаза" уже закрыт, на следующий день аналогичная судьба постигнет торговую точку на Сходненской. Остальные точки в Москве ведут массовую распродажу, сбывая оставшуюся продукцию со складов.

Ранее сайт KP.RU писал, что сеть магазинов устроила прощальную распродажу. 2 марта 2022 года по всей России закрылись около 150 торговых точек H&M. И тем не менее магазины продолжали платить половину зарплаты сотрудникам и аренду торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило компании 1,2 млрд рублей.

Позднее магазины открыли, чтобы распродать оставшуюся продукцию стока.