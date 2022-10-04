Конституционный комитет Совфеда поддержал законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

В Совфеде РФ начали обсуждать законы о вхождении в состав России четырех новых регионов ФОТО: пресс-служба Совфеда РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал и рекомендовал Совфеду одобрить конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ.

В ближайшее время эти же документы рассмотрят все члены верхней палаты российского парламента в ходе пленарного заседания Совфеда РФ.

По словам сенатора Андрея Клишаса, на заседании будут присутствовать представители от законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей. Они смогут лично посмотреть за процессом одобрения законов о вхождении данных регионов в состав Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о присоединении к РФ Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР 30 сентября 2022 года. Соответствующее решение было принято на основании прошедших на этих территориях всенародных референдумов (согласно их итогам, подавляющее большинство жителей республик Донбасса, Херсона и Запорожья высказались в пользу вхождения территорий в состав России).