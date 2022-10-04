Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен осудил пуск баллистической ракеты в КНДР, расценив действия Пхеньяна как провокацию. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи во вторник, 4 октября 2022 года.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе телефонных переговоров главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Пака Чина с американским госсекретарем.

"Оба министра решительно осудили нынешний пуск, подчеркнув, что он представляет собой явное нарушение резолюций СБ ООН и серьезную провокацию, угрожающую всему миру и безопасности всего международного сообщества", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Энтони Блинкен и Пак Чин договорились укреплять взаимодействие Вашингтона и Сеула, в том числе в сфере безопасности, а также поддерживать совместный оборонительный потенциал.

Как ранее писал сайт KP.RU, северокорейская баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихом океане. Япония выразила протест КНДР. Правительство страны считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.

Всего с начала года с Пхеньян провел уже более десятка испытаний вооружений, в том числе пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и новой тактической системы для ядерного оружия.