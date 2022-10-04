Эксперт в сфере образования Преображенская дала советы, как определиться с будущей профессией Фото: Андрей КАРА

Выбрать профессию совсем непросто, перед многими старшеклассниками и их родителями этот вопрос стоит годами.

Президент фонда содействия развитию науки, образования и медицины Анастасия Преображенская дала советы, которые помогут решить этот вопрос.

Нужно взять три листа бумаги, на каждом написать название: какой вид деятельности нравится, что хорошо получается делать, что сейчас востребовано.

На каждом должно быть написано не менее 20-30 пунктов. Если ребенок хорошо считает, то можно строить карьеру в сфере финансов или IT.

- Дополнительно можно сделать списки того, что не получается и неинтересно. Изучите их и удалите, что не совпадает. Вы любите готовить, но у вас объективно не выходит? Тогда стоит посмотреть другие вакансии в ресторанной сфере, или же начинать постепенно: претендовать на позицию помощника повара, постепенно оттачивая свои навыки, - рассказывает эксперт «Газетой.Ru».

В 80% случаев родители сами выбирают специальность для детей. Понять чем интересуется ребенок и сделать правильный выбор возможно, главное наблюдать за приоритетами школьника с самого юного возраста.

- Лет с пяти мы уже видим превалирующий тип личности ребенка. Всего их 13, но я выделяю четыре основных: шизоид, истероид, параноик, эпилептоид. Это тоже важно учитывать. Например шизоид — творческая личность, монотонная работа которой будет даваться с трудом. А истероиду сложно усидеть на одном месте в офисе, -заключила эксперт.

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