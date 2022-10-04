МИД России сообщил, что у уехавших за границу жителей новых регионов есть месяц на выбор гражданства

Уехавшим за границу жителям новых российских регионов дали месяц на выбор гражданства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выходцы из новых регионов РФ (Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей), находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", - отметил высокопоставленный российский дипломат. В разговоре с информагентством РИА Новости Иванов уточнил, что выдача паспортов Российской Федерации жителям территорий ЛДНР, Херсона и Запорожья, где проходили референдумы о присоединении к РФ, будет проводиться "в ускоренном порядке".

Госдума РФ 3 октября нынешнего года официально одобрила договоры о присоединении к России сразу четырех новых субъектов - Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области. Это решение было принято депутатами нижней палаты российского парламента единогласно. 4 октября 2022 года ратифицировать договоры о вхождении в РФ ЛДНР, Херсона и Запорожья должны будут сенаторы Совета Федерации.

Сами договоры о вхождении в РФ четырех новых регионов 30 сентября этого года публично подписал в Кремле российский президент Владимир Путин.