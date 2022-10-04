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Общество4 октября 2022 6:54

МИД России сообщил, что у уехавших за границу жителей новых регионов есть месяц на выбор гражданства

В ноябре 2022 года жители Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР должны будут решить, хотят они быть гражданами РФ или нет
Александр КИСЛОВ
Уехавшим за границу жителям новых российских регионов дали месяц на выбор гражданства

Уехавшим за границу жителям новых российских регионов дали месяц на выбор гражданства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выходцы из новых регионов РФ (Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей), находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", - отметил высокопоставленный российский дипломат. В разговоре с информагентством РИА Новости Иванов уточнил, что выдача паспортов Российской Федерации жителям территорий ЛДНР, Херсона и Запорожья, где проходили референдумы о присоединении к РФ, будет проводиться "в ускоренном порядке".

Госдума РФ 3 октября нынешнего года официально одобрила договоры о присоединении к России сразу четырех новых субъектов - Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области. Это решение было принято депутатами нижней палаты российского парламента единогласно. 4 октября 2022 года ратифицировать договоры о вхождении в РФ ЛДНР, Херсона и Запорожья должны будут сенаторы Совета Федерации.

Сами договоры о вхождении в РФ четырех новых регионов 30 сентября этого года публично подписал в Кремле российский президент Владимир Путин.