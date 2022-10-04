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Политика4 октября 2022 7:04

Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов выдворен из региона за работу на СБУ

Глава ядерного объекта признался, что передавал Киеву данные о состоянии атомной электростанции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запорожская атомная электростанция

Запорожская атомная электростанция

Фото: REUTERS

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (АЭС) Игорь Мурашов выдворен из региона на подконтрольную Киеву территорию за работу на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава ядерного объекта признался, что передавал сотруднику СБУ данные о состоянии атомной электростанции. Для этого он отправлял сообщения через мессенджеры. Журналисты не исключают, что полученная информация могла использоваться украинскими спецслужбами для совершения диверсий на Запорожской АЭС.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции для их обстрелов. По его словам, последствия этих обстрелов могут быть масштабнее катастроф в Чернобыле и Фукусиме.