Вице-премьер Чернышенко сообщил, что 70 тысяч россиян записались в добровольцы в рамках СВО через "Госуслуги"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал важное заявление о числе россиян, желающих поучаствовать в СВО в качестве добровольца ФОТО: пресс-служба правительства РФ

Благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте "Госуслуг" добровольцами, решившими принять участие в специальной военной операции РФ на Украине, уже стали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"С момента объявления частичной мобилизации, на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему", — цитирует заявление высокопоставленного российского чиновника его пресс-служба.

На странице для записи в добровольцы, которая ранее появилась на портале, уточняется, что желающим пройти службу не обязательно находиться в запасе или иметь опыт прохождения срочной службы. "Для поступления в добровольческий отряд... Пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве", - отмечается на сайте.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля 2022 года по решению российского президента Владимира Путина. Главной целью СВО является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских военных. Также в качестве целей спецоперации Путиным обозначены полная и окончательная демилитаризация и денацификация Украины.