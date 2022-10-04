В 2022 году москвичи стали чаще заказывать готовую еду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Москвы стали активнее заказывать доставку готовой еды из ресторанов. По данным сервиса CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), за последний год в Москве показатель вырос, а вот в других регионах страны, наоборот, упал.

Если сравнивать онлайн-продажи фастфуда с доставкой, то показатели сентября 2022 к сентябрю 2021 года существенно различаются.

В Москве количество количества заказов ресторанной еды выросло на 23%, а средний чек увеличился на 6%, до 1 372 руб.

А вот по другим российским городам, интерес к доставке снизился на 18%, средний чек упал с 989 руб. до 926 руб, сообщает «Газета.Ru».

Аналитики пришли к выводу, что люди не собираются отказывать себе в привычных удовольствиях, но при этом стараются сэкономить.

Тот факт, что в Москве показатель существенно вырос, можно объяснить наплывом туристов. После закрытия границ, внутренний туризм стал развиваться очень активно.

С приходом холодов изменился также характер покупок в торговых центах. В Москве жители стали чаще покупать книги, одежду, детские товары и ювелирные украшения, сообщает "360".

Тем временем, сертифицированный тренер Татьяна Лукина дала советы, как после рабочего дня заставить себя ходить в спортзал.

Эксперт напомнила, что любая работа — физическая или умственная, забирает одинаковое количество сил, так как нервная система напряжена одинаково.

Лучше выбирать клуб не ближе к дому, а ближе к работе. Тогда не будет соблазна отправиться на диван, рассказывает эксперт Пятому каналу.