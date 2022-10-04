Договоры о вхождении четырех новых регионов в Россию единогласно ратифицированы в Совфеде

Сенаторы ратифицировали договоры о присоединении к РФ новых регионов. ФОТО: пресс-служба Совфеда РФ

Совет Федерации России единогласно проголосовал за ратификацию договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

"За" проголосовали 153 сенатора. Воздержавшихся и выразивших несогласие не нашлось.

В Совфеде уточнили, что новые регионы сохранят действующие названия. Руководители Запорожской и Херсонской областей будут именоваться губернаторами, а ЛНР и ДНР — главами республик.

"Представляемые документы четко излагают процедуры интеграции четырёх независимых государств в состав России и гарантируют права их жителей во всех сферах как граждан РФ, включая язык, культуру, традиции, социальную защищенность, экономическое развитие", - прокомментировал министр иностранных дел России, глава комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Сергей Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев выразил мнение, что процедура оформления статуса Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в качестве новых регионов России займет еще несколько дней. Конечным этапом станет подписание законов президентом РФ Владимиром Путиным.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.