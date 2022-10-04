VR-реабилитация инвалидов и smart-система защиты от сорняков: На выставке «Амур-Техно» представят 44 уникальных проекта

Один из представленных на выставке проектов – программа реабилитации инвалидов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Первая в Амурской области инновационная выставка-конкурс «Амур-Техно» откроется 14 октября в Благовещенске. На конкурс было представлено 44 уникальных проекта в сфере сельского хозяйства, биомедицины, газохимии, городской среды, IT-сферы, образования, спорта, культуры. Среди них – такие интересные идеи, как VR-реабилитация инвалидов, управление манипулятором через нейросети и smart-система защиты от сорняков. Выставка проходит при поддержке Минэкономразвития региона, министерства цифрового развития и связи Приамурья, а также Агентства Амурской области по привлечению инвестиций.

«Победители выставки – конкурса разделят призовой фонд в размере 350 тысяч рублей, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - Кроме того, самые оригинальные и перспективные проекты могут стать основой для будущего амурского технопарка. Он поможет авторам инновационных идей, получать поддержку в процессе разработки и продвижении на всероссийский уровень, проектов которые призваны решать социально-экономические задачи».

Проекты представлены в четырех номинациях: «Лучшая инновационная идея», «Прорыв года» и «MVP-решение», а также «Детский проект». Оценивать работы будет экспертное жюри. В него вошли специалисты Платформы НТИ, Фонда «Сколково», общественных организаций и инновационных компаний Приамурья.

Один из самых интересных проектов поступил от воспитанника «Кванториума» из Свободного. Через систему дополненной реальности Дмитрий Ватрубин разработал программу реабилитации инвалидов, потерявших конечности рук. Она поможет сохранить функциональность мышц до получения протеза.