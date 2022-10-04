В Вологодской области предприятиям АПК раздадут кредитов на 3.5 млрд рублей

По информации департамента сельского хозяйства региона, количество заявок от аграриев на льготные кредиты выросло по сравнению с 2021 годом почти вдовое: 45 заявок в прошлом году против 89 в текущем, все согласованы Минсельхозом России. Общая сумма кредитов выросла на 10 процентов до 3,3 миллиардов рублей. Отметим, что в списке как крупные предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства.

«Предоставление льготных кредитов является отличной возможностью для получения предприятиями агропромышленного комплекса недорогих заемных средств, это позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятий», - прокомментировал рост заемщиков начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Часть процентов по таким кредитам субсидирует государство, в бюджете Вологодской области на 2022 год на эти цели заложено почти 213 млн рублей. На начало октября более 72% заявок удовлетворены, хозяйства уже получили краткосрочных кредитов на 2,4 миллиарда рублей.

В следующем году областные власти предлагают распространить возможность получения таких кредитов и на владельцев личных подсобных хозяйств. Выдвигают одно условие – им нужно будет зарегистрироваться в качестве самозанятого и своевременно платить налоги на доход.