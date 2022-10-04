Россия не запретит изучение украинского языка в новых регионах Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Власти России не будут запрещать изучение украинского языка на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«В договоре прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков. Это будут определять власти, но в целом нет», – сказал замглавы МИД России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Соглашения подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Все эти регионы станут новыми субъектами Росийской Федерации.