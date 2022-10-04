Сенатор Цеков считает, что ВСУ воюют за независимость США

Сенатор Сергей Цеков выступил с громким заявлением об истинных целях руководства и армии Украины Фото: из соцсетей

Украинцы в настоящее время воюют за независимость США, стремящихся ослабить Россию. Такое мнение высказал член Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков.

Политик полагает, что США дают Украине деньги на то, чтобы страна противостояла России. Как только подобная помощь прекратится, то Вооруженные силы Украины больше не смогут оказывать сопротивление ВС РФ. Пока же фактически Украина выступает как вассал и выразитель воли и геополитических интересов Соединенных Штатов.

«Украина сегодня воюет за независимость США, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире», — заявил Цеков в разговоре с информагентством РИА Новости.

По мнению российского сенатора, в данный момент президент Украины Владимир Зеленский толкает народ своей страны на смерть исключительно во имя геополитических интересов США.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. По словам главы государства, основной целью СВО является защита жителей республик Донбасса от геноцида со стороны Украины. Кроме того, в ходе проведения военной спецоперации России предстоит провести полную демилитаризацию и денацификацию Украины.