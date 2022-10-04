Интерпол по запросу Уругвая разыскивает несколько россиян и украинцев за подделку документов

Интерпол разыскивает нескольких россиян и украинцев, подозреваемых в подделке документов Фото: REUTERS

Прокуратура Уругвая объявила в международный розыск по линии Интерпола граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к схеме по подделке документов для получения гражданства южноамериканской республики. Информацию об этом распространило издание El Pais.

В прокуратуре Уругвая предполагают, что гражданство страны могло интересовать злоумышленников из РФ и Украины, в частности, для проникновения в Европу (уругвайским гражданам не нужна виза для посещения ЕС на срок до трех месяцев) либо в целях отмывания денег через открытие счета в банках республики.

Согласно информации уругвайских журналистов, группа злоумышленников действовала под руководством экс-главы охраны президента республики Алехандро Астезиано.

Число членов преступной группы (как и число входивших в нее россиян и украинцев) в настоящее время пока не уточняется. При этом известно, что в настоящее время расследование еще продолжается и в данном громком уголовном деле могут появиться новые фигуранты.