Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки о российской армии Фото: REUTERS

Суд в Москве снова оштрафовал стриминговый сервис Twitch за публикацию интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. На компанию наложен штраф в размере четырех миллионов рублей.

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», – сказал судья.

Как следует из материалов дела, причиной решения стала публикация интервью Арестовича экс-адвокату Марку Фейгину*. В Роскомнадзоре посчитали, что в нем содержалась недостоверная информация об ударах Вооруженных сил России по территории Одессы в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, Twitch грозят два новых штрафа на общую сумму восемь миллионнов рублей за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом