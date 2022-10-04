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Общество4 октября 2022 8:56

Хабаровский край вошел в пятерку регионов России по добыче золота

Один процент от мирового запаса драгметалла добывается в регионе
Татьяна ЦВЕНГЕР
Хабаровский край вошел в рейтинг регионов по добыче золота

Хабаровский край вошел в рейтинг регионов по добыче золота

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае ежегодно добывается 30 тонн золота. В целом золотодобыча является одним из главных секторов региональной экономики, сообщает Транссибинфо.

По информации информагентства, более 7% ВРП и свыше 11% налоговых поступлений в региональный бюджет идет от 39 горнорудных компаний края. Из них 8 занимаются добычей рудного золота и 27 – рассыпного золота.

Ежегодная мощность золото-извлекательных фабрик края - около 9 миллионов тонн переработки руды. За первые пять месяцев 2022 года золотодобыча превысили отметку в 9,1 тысяч килограмм, что на 16% больше, чем за тот же период годом ранее.

Стоит отметить, что развитие отрасли до 2026 года отражено в стратегии Хабаровского края «Интересная работа, достойная зарплата».

Напомним, что регион занял третье место по золотодобыче на Дальнем Востоке и четвертое – в России. Сейчас в крае реализуется девять инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 360 миллиардов рублей. Степень готовности оценивается как высокая и средняя.