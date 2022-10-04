Полиция задержала владельцев телеграм-каналов за фейки российских о чиновниках и шантаж

Задержанные проживали в Москве и Ульяновске Фото: Кадр видео

Российские полицейские задержали владельцев нескольких телеграм-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных чиновниках, бизнесменах и топ-менеджерах крупных госкорпораций, а в дальнейшем требовали деньги за удаление порочащих честь и достоинство постов. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

"За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки), - говорится в сообщении. - Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно".

Задержанными оказались 50-летний москвич и его сын, а также их сообщник из Ульяновска. При обысках по их месту жительства изъяты средства хранения и передачи данных, которые будут использованы в качестве доказательной базы.

Как писал сайт KP.RU, глава комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в конце сентября зафиксирован массовый вброс деструктивной информации от антироссийских изданий по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса.

Напомним, днем ранее появилась информация, что полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о госвласти. Ведомство направило материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.