Украинский диверсант задержан в Бердянске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Бердянска задержала украинского диверсанта, целью которого были теракты, сообщает пресс-служба ГУВД Запорожской области.

«Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о том, что в одном из домов скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили указанный адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области», – сказанов Telegram-канале ведомства.

При осмотре его телефона полицейские установили факт его связи с военнослужащими ВСУ, а также нашли фотографии с мест несения службы и сообщения, в которых он заявляет о готовности содействовать ВСУ методом наведения на военные объекты Вооруженных сил России. В настоящее время проводится проверка.

«Благодаря бдительности горожан силовики выявили врага и предотвратили готовящиеся теракты», – добавили в ГУВД Запорожской области.