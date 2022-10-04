В ЛНР задержана женщина, подозреваемая в передаче данных украинским военным

В столице ЛНР задержана женщина, передававшая секретные данные Вооруженным силам Украины Фото: REUTERS

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики задержали местную жительницу, которая подозревается в передаче данных украинским военным. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах республики.

Задержанной оказалась жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Ее заподозрили в пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов.

По одной из версий, она могла помогать Вооруженным силам Украины корректировать огонь по мирным населенным пунктам Луганской народной республики. Сейчас проверяется информация о возможной связи Джус с другими задержанными жителями ЛНР, обвиняемыми в работе на украинские спецслужбы и сотрудничестве с ВСУ.

Ранее российскими силовиками в Херсоне был задержан мужчина, который передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Отмечается, что важную конфиденциальную информацию мужчина передавал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.