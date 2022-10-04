Захарова заявила о попытках Запада "переманить" российских дипломатов

Мария Захарова Фото: Кадр видео

Запад стремится переманить российских дипломатов на свою сторону, предлагая им различные материальные блага. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя инцидент с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым. Ее слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В последнее время западные контрагенты начали всё активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде "переманить" на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод", - уточнила Захарова.

На этом фоне она призвала западных коллег не "питать иллюзий", так как "все подобные выходки и авантюры обречены на провал".

Захарова подчеркнула, что подобные методы, используемые сотрудниками западных МИД, "в корне подрывают доверие" к ним.

В качестве примера приводится случай с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым, которому высокопоставленный сотрудник польского внешнеполитического ведомства предложил публично осудить российскую спецоперацию в обмен на "некую поддержку" Варшавы.

"Этот подлый по своему замыслу заход на Посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Андреев, рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях, ему предложили их осудить. Российский дипломат сообщил, что посчитал подобное предложение оскорбительным и наотрез отказался от него.

Напомним, Мария Захарова выразила мнение, что за решением выслать из Черногории дипломатов из России стоит Запад. Как отметила представитель МИД РФ, нет других объяснений того факта, как некогда дружественная Москве страна за короткое время превратилась в едва ли "форпост наступления на Россию".