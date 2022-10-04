Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в спецоперации РФ на Украине

Александр Лукашенко сделал громкое заявление об участии Белоруссии в военной спецоперации РФ на Украине Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что его страна принимает участие в российской специальной военной операции на Украине.

При этом Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти не посылают своих военных в зону проведения СВО, сообщает агентство БЕЛТА.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - цитирует издание белорусского лидера.

Лукашенко также подчеркнул, что в ходе СВО он и военнослужащие армии Белоруссии сделают все для того, чтобы конфликт на Украине не распространился на белорусскую территорию. "Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси", - отметил он.

Также президент Белоруссии сообщил, что важнейшей задачей Минска является недопущение удара по стране со стороны Украина, а также союзников Киева (прежде всего, Польши и Литвы).

Специальная военная операция РФ на Украине была начата по решению российского президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО являются защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и украинских неонацистских формирований, а также полная демилитаризация и денацификация Украины.