В России за сутки госпитализировали 3038 пациентов с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в России выявлено 21 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 во вторник, 4 октября 2022 года.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге, где коронавирусом заболели 1763 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Москва – там 1442 случая, на третьем Челябинская область – 899.

Согласно данным Оператштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 107 летальных исходов вследствие COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 45 437 человек. Кроме того, за сутки с коронавирусом госпитализированы 3038 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 094 872. Жертвами COVID-19 стали 387 666 человек, а выздоровело 20 221 339 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России вторую неделю подряд снижается заболеваемость коронавирусом и другими респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале октября.