Песков позитивно оценил попытки Маска предложить решение конфликта на Украине

Дмитрий Песков отреагировал на слова Илона Маска о возможном способе завершения конфликта на Украине Фото: REUTERS

В Кремле считают позитивным фактом то, что американский бизнесмен Илон Маск пытается предлагать пути выхода по ситуации вокруг Украины. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это весьма позитивно, что такой человек, как [американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон] Маск ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов он «всё-таки пытается искать пути для достижения мира", - пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, идеи Маска по возможному разрешению украинского кризиса "не дали спать многим".

При этом Песков подчеркнул, что в российском руководстве не могут поддержать инициативу Маска о проведении новых референдумов под контролем ООН на территории Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области. По словам пресс-секретаря президента РФ, жители этих территорий уже высказали свое мнение и выразили желание войти в состав России.

Ранее Маск публично призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН с сохранением Крыма в составе РФ. В своем аккаунте в сети микроблогов Twitter (заблокирован в РФ) американский предприниматель написал, что такое решение может урегулировать конфликт между Россией и Украиной.