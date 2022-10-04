В Минфине США заявили о подготовке ограничений цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и союзники готовят новые санкции, касающиеся ограничения цен на нефть и нефтепродукты, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.

«Новые санкции G7 в отношении России затронут нефть и нефтепродукты в три этапа», – сказал он на пресс-конференции в Женеве

Ограничения в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря 2022, затем будут введены санкции против дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций, заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Помимо лимита цен на черное золото ЕК предлагает запретить импорт российских продуктов на общую сумму семь миллиардов евро, ввести санкции против лиц, которые будут обходить ограничения в отношении России, расширить перечень авиационных и электронных компонентов и химических веществ, запрещенных к экспорту в РФ.