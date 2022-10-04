Путин и президент Мали заявили о важности безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Стороны заявили о необходимости передать беднейшим странам около 300 тысяч тонн российских удорбрений.

«Отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тысяч тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений», – сообщается на сайте Кремля.

Политики также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-малийского сотрудничества в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали.

Напомним, Москва готова бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые на данный момент скопились в европейских портах. Такое заявление сделал российский лидер Путин, выступая на ШОС.

Российский лидер еще 9 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил о готовности российских производителей безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах российское удобрения, отметив, что прежде всего это калийные удобрения.