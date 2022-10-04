Шойгу заявил, что более 200 тысяч резервистов прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации

Торжественная церемония воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией прошла в Москве. Сергей Шойгу на церемонии. Фото: REUTERS

4 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло более 200 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, никому из тех, кто приходит добровольно в военкоматы, не нужно отказывать в возможности стать резервистом.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек", - сказал Шойгу.

Министр уточнил, что соответствующие ведомства обязаны обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим снаряжением, назначить их на воинские должности.

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - добавил Шойгу.

Все мобилизованные направляются в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями, пояснил министр обороны.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ разместили на сайте Кремля. Министр обороны Сергей Шойгу в последующем выступлении заявил о наборе 300 тыс. резервистов, которые отправятся в зону спецоперации после необходимой военной подготовки.