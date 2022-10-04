Пушилин заявил о стабилизации линии фронта на краснолиманском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин сделал громкое заявление о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линия боевого соприкосновения на краснолиманском направлении в настоящее время стабилизируется, дальнейшее продвижение ВСУ невозможно. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Линия фронта там [на краснолиманском направлении] сейчас стабилизируется. Противник, безусловно, продолжает попытки [прорыва], но уже не теми силами с учетом того, что были стянуты определенные резервы с артемовского направления и под Славянском союзные силы хорошо отработали", - сообщил он в эфире российского Первого канала.

Пушилин также подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции важной задачей для ВС РФ и войск ДНР станет возвращение контроля над Красным Лиманом, который был утрачен несколько дней назад (согласно официальному заявлению министерства обороны России, Вооруженные силы Рф и подразделения ЛДНР были "отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи").

Ранее глава Донецкой Народной Республики Пушилин сообщал о взятии Красного Лимана в полукольцо силами ВСУ. Так, в ходе окружения Лимана украинскими войсками, в полукольце оказалась союзная военная группировка. Однако в итоге российским военным удалось избежать попадания в окружение и с минимальными потерями выйти из населенного пункта.