Губернатор Сергей Цивилев: Первые 435 семей мобилизованных кузбассовцев уже получили региональные выплаты

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса утвердил меры поддержки мобилизованных жителей региона. Кузбассовцам, призванным на службу с 21 сентября, выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат граждане, заключившие контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября. Первые выплаты уже получили 435 семей военнослужащих.

«Лично проверил условия, в которых находятся наши ребята в учебных центрах. Всем необходимым они обеспечены, если будет чего-то не хватать - будем довозить, нет вопросов по питанию, - рассказал Сергей Цивилев. - При этом важно, чтобы ребята были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно. Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей уже поступают на счета, их получили первые 435 семей».

Кроме того, за семьей каждого военнослужащего закрепили социального работника. Сотрудники соцслужб будут помогать близким бойцов в решении социальных и бытовых вопросов.