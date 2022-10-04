В ЛНР сообщили, что ВСУ перебросили в Кременную подготовленных в Восточной Европе наемников

Посол ЛНР в РФ сообщил, что Киев перебросил в район Кременной наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник сообщил, что Киев перебросил в район Кременной наемников.

Как пишет информагентство ТАСС, по словам посла ЛНР в России, речь идет о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины наемниках, "прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе".

Ранее власти ДНР сообщили о том, что ВСУ сумели достичь определенных тактических успехов в районе Красного Лимана, но, тем не менее, главная цель киевских генералов не выполнена, взять Кременную украинским боевикам будет не под силу, ВС РФ и ополченцы Донбасса выстроили там масштабную линию обороны.

"Оборонительные рубежи Кременной усилены. Союзные силы [РФ, ЛНР и ДНР} организовали в окрестностях населённого пункта Кременная абсолютно непроходимую линию обороны. Новый рубеж надёжно защищает жителей города от всех безрезультатных атак киевских боевиков", — заявил военный корреспондент Народной милиции Донецкой народной республики Павел Фоменко.