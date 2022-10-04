Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции в Самарканде. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике в отличие от “западных СМИ и политиков”. Отвечая на публикацию The Times Песков сказал, что РФ не будет проводить ядерные испытания около Украины.

"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.

Ранее газета The Times писала, НАТО предупредили о якобы грядущих ядерных испытаниях на границе с Украиной. По словам издания, испытания могут пройти в Черном море.

3 октября 2022 года на заседании Первого комитета ГА ООН замгоссекретаря Бонни Дженкин заявила, что США придерживаются принципа недопустимости ядерной войны и стараются исключают из возможных сценариев многосторонней гонки вооружений.