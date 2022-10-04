Американский журналист Карлсон назвал Зеленского клиентом Белого дома

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не является независимым, так как он – "клиент" Белого дома, и его действия главы Украины продиктованы волей Вашингтона. Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News американский журналист Такер Карлсон.

"Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров, - аргументировал Карлсон. - Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России".

Телеведущий выразил опасения, что заявка Украины на вступление в НАТО может спровоцировать глобальный конфликт с участием России и Североатлантического альянса.

По его оценке, пятая статья устава военного блока не оставит НАТО шансов избежать войны, если решение о принятии Киева все-таки будет принято.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для главы США Джо Байдена. Источники издания обращают внимание на то, что в Вашингтоне до сих пор сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в альянсе.

Напомним, американский обозреватель Брэдли Девлин выразил мнение, что, если западные страны уступят требованиям президента Украины по поводу вступления в НАТО, предстоящая зима может превратиться из холодной в ядерную. Журналист считает, что украинскому лидеру должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне.