Япония высылает из страны российского дипломата

Между Россией и Японией разгорается настоящий масштабный дипломатический скандал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии решили выслать российского дипломата в качестве ответной меры после признания российской стороной консула японского генконсульства во Владивостоке персоной нон грата в РФ. Соответствующую информацию распространило японское интернет-издание Yomiuri.

В частности, ожидается, что в самое ближайшее время Япония вышлет из страны одного сотрудника консульства России в Саппоро. Соответствующее решение уже официально утвердило японское правительство.

Российского дипломата, согласно информации японских СМИ, обязали покинуть Японию до 10 октября нынешнего года.

26 сентября 2022 года ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. По версии российской спецслужбы, японский дипломат получал там «сведения ограниченного распространения» (в частности, его интересовали сведения о влиянии антироссийских санкций на экономику Приморского края и других дальневосточных регионов РФ).

Диппредставителя не стали заключать под стражу и оставили на свободе, однако обязали покинуть Россию в течение двух дней после задержания. Японский консул также был официально объявлен в РФ персоной нон грата.