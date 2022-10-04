Союзные силы планируют освободить Красный Лиман Фото: Александр КОЦ

Сюзные войска планируют освободить Красный Лиман в Донецкой народной республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции. Я рассчитываю, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Пушилина, для атаки на Красный Лиман Вооруженные силы Украины стягивали резервы с Артемовского направления, но сегодня на отдельных участках в самом Артемовске союзные войска наблюдают отступление противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.