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Политика4 октября 2022 11:19

Союзные силы планируют освободить Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы планируют освободить Красный Лиман
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Союзные силы планируют освободить Красный Лиман

Союзные силы планируют освободить Красный Лиман

Фото: Александр КОЦ

Сюзные войска планируют освободить Красный Лиман в Донецкой народной республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции. Я рассчитываю, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Пушилина, для атаки на Красный Лиман Вооруженные силы Украины стягивали резервы с Артемовского направления, но сегодня на отдельных участках в самом Артемовске союзные войска наблюдают отступление противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.