Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) заставила сотрудничать генерального директора Запорожской атомной электростанции (АЭС) Игоря Мурашова с помощью шантажа. Об этом заявил член главного совета региона Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник, 4 октября 2022 года.

"Мы прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя - "Энергоатома", подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов и нацистов", - уточнил Рогов.

По его оценке, киевский режим попросту не допустил бы человека к управлению ядерным объектом, если бы на него не было компромата, позволяющего его контролировать.

Рогов также не исключил, что те или иные родственники Мурашова могли находиться на подконтрольной Киеву территории, что и заставило его передавать данные СБУ, которые могли быть использованы в ущерб предприятию.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава ядерного объекта признался, что передавал сотруднику СБУ данные о состоянии атомной электростанции. Для этого он отправлял сообщения через мессенджеры. За это чиновника выдворили на подконтрольную Киеву территорию.