Президент Сербии Вучич жестко отреагировал на слова украинского посла о санкциях против России

Президент Сербии Вучич резко отчитал посла Украины из-за слов о необходимости вести санкции против России Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич раздраженно прокомментировал заявление посла Украины в стране Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Белграда, отказывающегося вводить санкции против России. Об этом сообщает сербский телеканал N1.

По информации канала, Вучич был "крайне раздражен" в связи с заявлением украинского дипломата и заявил, что Киеву точно не стоит пытаться "читать лекции" Белграду.

"Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины", — отметил Вучич.

Он уточнил, что считает подобное поведение посла Украины в Сербии крайне недопустимым и граничащим с вмешательством в дела суверенного государства.

Ранее Вучич неоднократно подчеркивал, что Белград не собирается ни вводить собственные санкции против Москвы, ни присоединяться к другим антироссийским ограничениям, введенным на фоне конфликта на Украине.

Сербский лидер отметил, что будет руководствоваться исключительно интересами своей страны, несмотря на внешнее давление, которое оказывается на Белград иностранными государствами (в частности, он заявлял о том, что западные страны крайне настойчиво предлагают сербскому руководству присоединиться к санкциям против РФ).