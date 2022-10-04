В Турции опровергли переговоры с Россией об отсрочке платежей за газ

Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей, а цену голубого топлива, утверждает источник в Анкаре Фото: REUTERS

Турция не ведет переговоров с Россией об отсрочке платежей за газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

По его словам, в речь идет не об изменении сроков выплат, а о ценообразовании, которое ранее основывалось на котировках европейских бирж.

"Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая, - уточнил собеседник агентства. - Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях".

Источник подчеркнул, что никаких проблем в переговорах нет, так как они основаны на взаимном доверии российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Турция попросила РФ отсрочить часть платежей за поставки газа до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.

Напомним, еще в начале сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он обсуждал с Владимиром Путиным скидку на поставки газа.