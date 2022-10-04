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Происшествия4 октября 2022 12:01

France Presse: Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали

Катастрофа произошла в аэропорту города Мао
Источник:kp.ru
В Мали разбился самолет Су-25 армии страны, в крушении погиб гражданин России

В Мали разбился самолет Су-25 армии страны, в крушении погиб гражданин России

Фото: ru.wikipedia.org

В Мали разбился самолет Су-25 армии страны, в крушении погиб гражданин России, сообщает France Presse.

Тем временем портал LSI Africa передает, что катастрофа произошла в аэропорту города Гао. Один человек погиб, несколько пострадали.

Напомним, в мае на юго-востоке Франции разбился туристический самолет, по меньшей мере пять человек погибли при крушении воздушного судна. Инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы).

В сентябре в результате крушения пожарного вертолета в Турции погибли два жителя Приморского края. Еще трое приморцев госпитализированы. Об их возвращении на Родину пока нет информации. Погибшие в Турции россияне выполняли функции автомеханика и авиаинженера.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России. На его борту были восемь человек - пятеро россиян и трое турок (они указывали экипажу очаги тушения пожаров). Бе-200 был направлен в Турцию по просьбе правительства этой страны (на правах аренды).