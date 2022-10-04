Шойгу заявил, что мобилизованных направят в зону СВО после боевого слаживания с опытными военными

Сергей Шойгу (в центре) Фото: Министерство обороны РФ

Россиян, призванных в Вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации, направят в зону проведения специальной военной операции на Украине после боевого слаживания с уже задействованными там подразделениями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на селекторном совещании во вторник, 4 октября 2022 года

"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в подготовке бойцов задействуют офицеров с боевым опытом, чтобы новобранцы как можно быстрее адаптировались к текущей обстановке.

Как ранее писал сайт KP.RU в ходе того же совещания Сергей Шойгу сообщил, что россиян, которые призваны на срочную службу в армии, не отправят в зону проведения спецоперации на Украине. После демобилизации срочники направятся домой, где встанут на воинский учет как военнослужащие запаса.

Напомним, 4 октября глава Минобороны РФ заявил, что в Вооруженные силы России прибыло более 200 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, никому из тех, кто приходит добровольно в военкоматы, не нужно отказывать в возможности стать резервистом.