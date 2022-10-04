Новый пешеходный маршрут проложили от метро «Давыдково» до Верейской улицы

Фото представлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро строится. Скоро на ней откроют новые станции. При этом благоустройство проводится не только вокруг каждой из них, но и около уже действующих станций БКЛ. В их числе - «Давыдково» на западе столицы. Сначала здесь проложили комфортный маршрут через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками. Теперь специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок пешеходную «связку» между метро и Верейской улицей. Ранее с такой просьбой обратились местные жители.

«Экотропа длиной 1,5 километра проходит через природный парк «Долина реки Сетунь», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - На маршруте сделали зоны отдыха и освещение. Через реку построили удобный мостовой переход».

Фото представлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства:

- поставили 885 свай, чтобы не закрывать полностью почву под дорожкой;

- уложили покрытие площадью 1,4 тысячи квадратных метров из специальной террасной доски темно-коричневого цвета;

- подключили 54 уличных торшера;

- построили мостовой переход длиной 24 метра и шириной 3 метра;

- разместили небольшие зоны отдыха с лавочками в четырех точках экотропы;

- привели в порядок тротуар на Верейской улице.