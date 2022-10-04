Власти Украины заявили об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 млрд долларов

Украина с февраля 2022 года арестовала активы россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти с февраля 2022 года арестовали активы российских и белорусских граждан и компаний на сумму 44 миллиарда гривен (порядка 1,2 миллиарда долларов США). Информацию об этом распространило Бюро экономической безопасности Украины.

"Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов) и другие", - отмечается в официальном заявлении ведомства.

Ранее стало известно о том, что Швейцария наотрез отказалась выполнять просьбу украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву арестованных активов России. По данным швейцарских властей, они уже дали официальный отрицательный ответ на предложение Зеленского и сообщили, что ни о какой конфискации российских активов в пользу Украины не может быть и речи.

В кабмине Швейцарии отметили, что "подобный вариант поддержки Украины" на сегодняшний день всерьез не рассматривается. Таким образом, все заблокированные швейцарскими властями российские активы остаются замороженными и могут быть разблокированы после завершения спецоперации РФ на Украине и снятия санкций с России.