Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что страны НАТО готовятся к войне

В Белоруссии заявили, что соседние страны НАТО готовятся к войне. Фото: Евгения ГУСЕВА

Соседние с Белоруссией страны НАТО ведут подготовку к войне. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во вторник 4 октября.

«Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают», - сказал Хренин во время пресс-конференции по итогам совещания Александра Лукашенко с силовым блоком по вопросам военной безопасности.

Министр отметил, что Белоруссия не оставит без внимания недружественные действия соседних стран и намерена адекватно реагировать на угрозы в случае их возникновения.

«Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства», - цитирует Хренина БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, готовится ли республика к войне и заявил, что в стране уже в пятый раз модернизируют Вооруженные Силы, приспосабливая их к складывающейся обстановке.

Также Лукашенко подчеркнул, что сейчас необходимости в мобилизации в Белоруссии нет, но нужно учесть российский опыт при организации работы по учету военнообязанных и подготовке резервистов.